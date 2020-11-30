В Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube сменился лидер

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YouTub
Фото thinktanks.by

На первое место рейтинга самых активных белорусских брендов в YouTube за 3-й квартал 2020 года вышел бренд Савушкин продукт.

Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг, составленный Digital-агентством AMDG.

Примечательно, что в первом и втором кварталах 2020 года первое место в рейтинге занимал бренд Санта Бремор, а Савушкин продукт находился на второй позиции. Теперь лидеры поменялись. На третьей позиции уверенно держится Атлант.

Агентство AMDG напоминает, что аудитория белорусов 15+ в YouTube составляет 3,5 млн. При этом 64 % пользователей байнета в возрасте 18+ смотрят YouTube, а 44 % пользователей используют интернет параллельно с ТВ.

Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube

Савушкин продукт
14045.2
Санта Бремор
12489.3
Атлант
12155.5
АвтоСтронг-М
8746.0
Евроопт Кидс
7155.4
McDonald’s
6995.9
Евроопт
5811.4
5 элемент
5572.5
Borjomi
4669.2
life:)
4101.6

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