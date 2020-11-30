В Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube сменился лидер

На первое место рейтинга самых активных белорусских брендов в YouTube за 3-й квартал 2020 года вышел бренд Савушкин продукт.

Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг, составленный Digital-агентством AMDG.

Примечательно, что в первом и втором кварталах 2020 года первое место в рейтинге занимал бренд Санта Бремор, а Савушкин продукт находился на второй позиции. Теперь лидеры поменялись. На третьей позиции уверенно держится Атлант.

Агентство AMDG напоминает, что аудитория белорусов 15+ в YouTube составляет 3,5 млн. При этом 64 % пользователей байнета в возрасте 18+ смотрят YouTube, а 44 % пользователей используют интернет параллельно с ТВ.

Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube Савушкин продукт 14045.2 Санта Бремор 12489.3 Атлант 12155.5 АвтоСтронг-М 8746.0 Евроопт Кидс 7155.4 McDonald’s 6995.9 Евроопт 5811.4 5 элемент 5572.5 Borjomi 4669.2 life:) 4101.6



