В Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube сменился лидер

На первое место рейтинга самых активных белорусских брендов в YouTube за 3-й квартал 2020 года вышел бренд Савушкин продукт.
Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг, составленный Digital-агентством AMDG.
Примечательно, что в первом и втором кварталах 2020 года первое место в рейтинге занимал бренд Санта Бремор, а Савушкин продукт находился на второй позиции. Теперь лидеры поменялись. На третьей позиции уверенно держится Атлант.
Агентство AMDG напоминает, что аудитория белорусов 15+ в YouTube составляет 3,5 млн. При этом 64 % пользователей байнета в возрасте 18+ смотрят YouTube, а 44 % пользователей используют интернет параллельно с ТВ.
Топ -10 самых активных белорусских брендов в YouTube
|Савушкин продукт
|
14045.2
|Санта Бремор
|
12489.3
|Атлант
|
12155.5
|АвтоСтронг-М
|
8746.0
|Евроопт Кидс
|
7155.4
|McDonald’s
|
6995.9
|Евроопт
|
5811.4
|5 элемент
|
5572.5
|Borjomi
|
4669.2
|life:)
|
4101.6