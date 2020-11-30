В Сингапуре у новорожденного ребенка обнаружили антитела к COVID-19

В Сингапуре женщина, переболевшая во время беременности коронавирусной болезнью, родила здорового ребенка, который уже имеет антитела к COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на Radio New Zealand.

Ребенок, который родился в этом месяце, не имеет заболевания Covid-19, но имеет антитела к вирусу.

“Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к Covid-19 во время беременности”, – сказала мать Селин Нг Чан.

Нг-Чан перенесла болезнь в легкой форме и была выписана из больницы спустя две с половиной недели.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус своему ребенку во время беременности или родов. На сегодня активные частицы вируса не обнаружены ни в образцах амниотической жидкости (околоплодные воды) у беременных женщин, ни в грудном молоке.



