В Беларуси создали аналог YouTube для талантливых детей

Подростки и интернет настолько крепко связаны друг с другом, что сложно их отделить друг от друга. А сделать “сидение в интернете” для тинейджеров максимально полезным – можно. Это удалось стартапу, созданному в Беларуси: здесь придумали и реализовали международную социальную сеть для подростков TeenUp.

Разработчики уверены: она поможет молодежи реализовать свой творческий потенциал в комфортном для себя окружении. А также позволит заработать собственным умом.

Создателем соцсети, как уже было отмечено, стал стартап из Беларуси. Его соучредителями выступили белоруски, первоначальной целью которых была поддержка своих детей и помощь в их интеграции в мировое образовательное и культурное пространство.

“Сегодня множество школьников во всем мире не могут реализовать свой потенциал из-за недружелюбного окружения, недопонимания со стороны сверстников и взрослых. Их не понимают, иногда высмеивают и эти ребята не могут найти “родственную душу”. Наше приложение поможет им это сделать. Таким образом, мы решаем проблему буллинга, чувства одиночества и ненужности среди школьников и подростков”, – отмечает соучредитель стартапа Ольга Иваненко.

Также, по ее словам, дети и подростки, имеющие сложности во взаимоотношениях с одноклассниками, могут организовывать свои группы и свободно общаться на интересные им темы. Важным аспектом является и инклюзивность образования – TeenUp предоставляет всем равные возможности.

TeenUp работает по принципу “дети учат детей”. Любой зарегистрированный пользователь соцсети может получить консультацию от своих сверстников по актуальному вопросу. В первую очередь, это касается школьного образования, однако список тем не ограничен и может касаться хобби, общественной активности или решения бытовых проблем. Участники сети могут выступать как “учителями”, так и “учениками” одновременно. Кроме того, реализована возможность как размещения видеороликов, так и общения онлайн.

В TeenUp в ближайшее время планируется интегрировать систему мотивации участников, основанную на искусственном интеллекте и помогающую подросткам идти к своей цели. Система будет оценивать действия участников соцсети и подсказывать, способствуют ли они достижению поставленной задачи.

Также в TeenUp будет реализована система марафонов по интересам – всемирных конкурсов по отдельным темам. “Основной целью таких марафонов является общение детей и подростков с одинаковыми увлечениями. Мы хотим, чтобы молодежь по всему миру знакомилась на основе общих интересов, находила единомышленников и училась друг у друга. Это безопасная среда для полноценного развития ребенка”, – подчеркивает Ольга Иваненко.

Приложение позволяет участникам как возможность использования виртуальных, игровых монет, так и их конвертацию в реальные заработки подростков.



