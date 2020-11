Сломавший ногу Байден попал на видео

Вероятный следующий президент США Джо Байден попал на видео после посещения больницы из-за переломов ноги. Соответствующие кадры снял фотограф NBC. Их опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала в Белом доме Келли О’Доннелл.

NEW: @nbcnews photographer captures @JoeBiden leaving orthopedic office in Delaware where the president-elect was just treated for what his doctor called a sprained right ankle from a fall Saturday. pic.twitter.com/mTYee0BMur

— Kelly O'Donnell (@KellyO) November 29, 2020