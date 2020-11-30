Силовики не дали пенсионерам пройти в Минске по пр. Независимости. Но марш это не остановило

В Минске стартовал традиционный “Марш мудрости”, на который выходят пенсионеры с требованием честных выборов и отставки Лукашенко.

В этот раз силовики заблокировали движение массовой колонны пожилых людей почти у самого выхода с площади Независимости.

Пенсионеры свернули на улицу Володарского и по ней спустились к улице Романовская Слобода. А затем двинулись к улице Фрунзенской.

Силовики было окружили пенсионеров. Однако те не испугались и начали петь: «Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой тёмною! С проклятою ордой!»

В то же время, часть колонны пенсионеров смогла пройти по проспекту Независимости в сторону площади Октябрьской.

Очевидцы сообщают, что силовики перекрыли автомобильное движение на проспекте Независимости.

Движение перекрыто еще в нескольких точках Минска: в сторону центра возле цирка, в сторону площади Независимости возле ГУМа, в сторону Немиги в районе Оперного, а также по проспекту в сторону центра с улицы Бобруйской, сообщает Tut.by.

Не обошлось и без инцидентов. Микроавтобус силовиков сбил человека в балаклаве и военной форме оливкового цвета.



