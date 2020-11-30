Погода на неделе: сначала – холоднее и со снегом, затем – теплее и с дождем

В Беларуси на этой неделе сначала будет холодно – в среду, например, термометры даже днем не покажут выше 0, а ночью возможны -10. Однако к выходным значительно потеплеет – в субботу и воскресенье днем кое-где ожидается до +9, а ночью – не ниже -4. При этом почти каждый день местами обещают кратковременные осадки: в первые дни ожидается снег, затем – мокрый снег и дождь. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды.

Во вторник 1 декабря ночью -1..-7, днем -3..+2. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В среду 2 декабря ночью -2..-8, при прояснениях до -10, днем 0..-5. Ночью по юго-востоку, днем местами по восточной половине небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 3 декабря ночью -1..-7, при прояснениях до -10, днем -5..+1. Во многих районах небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 4 декабря ночью -6..+1, днем от -2 по северо-востоку до +5 по юго-западу. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки – снег, мокрый снег, утром и днем преимущественно по западной половине с дождем. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 5 декабря ночью от -4 по востоку до +6 по западу, днем -2..+5, по юго-западу до +9. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 6 декабря ночью от -4 по востоку до +6 по западу, днем -2..+5, по юго-западу до +9. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.



