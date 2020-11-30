Новым пресс-секретарем Белого дома станет Дженнифер Псаки

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Дженнифер Псаки
Фото из открытого источника

Избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации. Об этом сообщается на сайте переходного периода, созданного командой Байдена.

В 2009-2011 годах Дженнифер Псаки работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, в 2013-2015 годах — официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри, а в 2015-2017 годах — вновь помощником президента по коммуникациям. Сейчас она работает советником переходной команды Байдена.

Одновременно с этим Джо Байден объявил о назначении еще нескольких женщин, которые займутся коммуникациями в его администрации. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании.

Дженнифер Псаки занимала пост спикера Госдепартамента США в годы самых напряженных российско-американских отношений. В этот период российские государственные СМИ обращали на Псаки особо пристальное внимание, регулярно высмеивая различные неточности в ее выступлениях.


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