Новым пресс-секретарем Белого дома станет Дженнифер Псаки

Избранный президент США Джо Байден объявил, что решил назначить 41-летнюю Дженнифер Псаки пресс-секретарем своей администрации. Об этом сообщается на сайте переходного периода, созданного командой Байдена.

В 2009-2011 годах Дженнифер Псаки работала помощником 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, в 2013-2015 годах — официальным представителем Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри, а в 2015-2017 годах — вновь помощником президента по коммуникациям. Сейчас она работает советником переходной команды Байдена.

Одновременно с этим Джо Байден объявил о назначении еще нескольких женщин, которые займутся коммуникациями в его администрации. Так, он решил назначить директором по коммуникациям Белого дома 39-летнюю Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера его предвыборной кампании.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020