Насколько хорошо живут белорусы по сравнению с соседями

Как менялся в 2001-2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни – валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita), изучило «Завтра твоей страны».
Согласно статистике Всемирного банка, ВНП в Беларуси вырос в 4,8 раза – с 1,3 тыс. долларов в 2001 году до 6,28 тыс. долларов в 2019 году.
Однако если сравнивать с ВНП Литвы, Латвии и России, то разница качества жизни белорусов и жителей этих трех стран увеличилась не в нашу пользу.
Если разница между ВНП Беларуси и Литвы в 2001 году была 2,66 раза, то в 2019 году она составила уже 3,02 раза.
ВНП Беларуси и Латвии в 2001 году различался в 2,78 раза, по итогам прошлого года – уже в 2,82 раза.
С Россией разница в начале XXI века была малозаметной (1,3 раза), в конце второго десятилетия – уже 1,78 раза.
С Польшей, разница в ВНП хотя немного и сократилась, но пятизначный показатель наших соседей, который получил хороший задел в 1990-е, вряд ли достижим для нас в среднесрочной перспективе.
Украину мы пока опережаем, но с 2019 года ВНП на душу населения в Беларуси падает (в России тоже), а там растет.
Впечатляет динамика Литвы, которая за этот период сначала опередила Польшу, а потом Латвию и сегодня лидирует в регионе.
Динамика изменения ВНП на душу населения в Беларуси, России, Украине, Литве и Латвии в 2001-2019 гг.
|Страна
|2001, в тыс. долларов
|2006, в тыс. долларов
|2011, в тыс. долларов
|2015, в тыс. долларов
|2019, в тыс. долларов
|Динамика за 2001-2019гг., в разах
|Литва
|3,46
|8,82
|13,29
|15,17
|18,99
|5,5
|Латвия
|3,59
|8,88
|13,15
|15,01
|17,73
|4,9
|Польша
|4,7
|8,47
|12,95
|13,35
|15,2
|3,2
|Россия
|1,78
|5,81
|11,06
|11,78
|11,26
|6,3
|Беларусь
|1,3
|3,52
|6,26
|6,71
|6,28
|4,8
|Украина
|0,73
|1,95
|3,11
|2,7
|3,37
|4,6
По данным Всемирного банка