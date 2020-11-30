Минтруда установило расчетную норму рабочего времени на 2021 год

Расчетная норма рабочего времени на 2021 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 ноября 2020 года №103, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Расчетная норма рабочего времени на 2021 год при полной норме его продолжительности составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2050 часов, а для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье – 2031 час.

“В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной, потому что четыре нерабочих праздничных дня – 2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря – приходятся на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009-м, 2010-м, 2015-м и 2020 годах”, – отметили в министерстве.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) и только для указанных режимов работы. “В организациях с иными режимами работы наниматель самостоятельно рассчитывает норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112-117 Трудового кодекса. Своим локальным правовым актом он устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени”, – дополнили в Минтруда.



