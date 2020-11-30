«Государство дважды льготирует и поддерживает этих мам» — Министр труда рассказала, что будет с декретным отпуском

В Беларуси отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет является “самой значимой и высокой льготой, а также гарантией государства по сравнению с другими странами”. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ.

«При этом это не просто три года, а оплачиваемые три года. Насколько правильно сокращать декретный отпуск, скажу так, мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Так вот детки от года до трех, а их 68 тыс., на постоянной основе посещают детский садик, а мам, которые вышли на полную занятость, — чуть более 6 тыс. В данном случае государство дважды льготирует и поддерживает этих мам», — заявила министр.

По ее словам, если в стране будет открыто достаточное количество ясельных групп, мамы сами активно пойдут на работу.

Она также рассказала о возможном введении семичасового рабочего дня для многодетных мам.

«Мы предложили это как альтернативу, то есть либо один день в неделю, либо взамен этого семья может выбрать сокращенный семичасовой рабочий день. Будем вносить это предложение в следующем году и обсуждать с депутатами», — сказала Костевич.

Она отметила, что с 1 января 2021 года изменится максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, который учитывается при назначении пенсии.

«В этом году это было 9 лет, а с 1 января — 12 лет. Важна еще одна мера, это что касается мам, которые родили четырех и более деток, это страховой стаж. В следующем году страховой стаж для того, чтобы войти в пенсионную систему, будет 18 лет, с 2025 года — уже 20 лет. Для мам, которые родили четырех деток, страховой стаж будет 10 лет, а если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида с рождения первой группы, то с 1 января 2021 года пенсия для них увеличивается в два раза», — сказала она.



