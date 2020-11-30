«Больно, церковь не реагирует на насилие». Верующие — о священнике, вступившемся за мемориал Бондаренко

Рассвет еще не наступил, а прихожанка Спасо-Преображенской церкви в Ракове Светлана уже у прихода. Интернетом она не пользуется, но о новостях, что закрутились после того, как их настоятель и тогда еще пресс-секретарь БПЦ протоиерей Сергей Лепин осудил разрушение народного мемориала в память о Романе Бондаренко, женщина знает. «У нас к этому относятся по-разному: одни говорят: „Зря вмешался“, другие хвалят: „Молодец“. Мне кажется, что бы ни было, раз человек умер, за него нужно молиться», — рассуждает она. В воскресенье журналисты TUT.BY съездили на утреннюю службу к одному из самых известных священнослужителей страны и поговорили с прихожанами.

У этой истории есть предыстория: 15 ноября на своей странице в Facebook Сергей Лепин осудил действия силовиков, разрушивших народный мемориал памяти Романа Бондаренко. Вскоре на это высказывание отреагировал Александр Лукашенко — и священник получил предупреждение от Генпрокуратуры. На этой неделе стало известно, что Сергей Лепин покидает пост председателя Синодального информационного отдела БПЦ, который возглавлял почти 10 лет.

Раков — агрогородок, расположенный в 40 километрах от Минска. Протоиерея Сергея Лепина здесь знают все или почти все, хотя сам он тут не живет. В 2011 году он стал настоятелем местной церкви, с тех пор, рассказывают прихожане, в религиозной жизни края немало изменилось. За бабушками на службы потянулась молодежь, с женами стали приходить их мужья. В воскресенье, когда день только-только пробовал сменять ночь, жители стали появляться у ворот церкви. «Во имя Отца, Сына и Святого духа», — шепчут они рядом с брамой и следуют в храм.



— С отцом Сергием мы познакомились много лет назад, когда я переехала сюда из Минска. Работы у меня тогда не было, и я пришла в церковь, предложила помощь с уборкой перед Пасхой, — рассказывает Светлана. Живет она в деревне Душково, в семи километрах от Ракова. — Утром от нас сюда идет автобус. Приходит он раньше, чем нужно, но лучше тут подождать, чем идти пешком.

Церковь Светлана старается посещать дважды в неделю. В субботу, «чтобы помолиться за усопших», и в воскресенье, чтобы попросить Бога за «здравие своих близких».



— Знаете, в жизни у меня была такая ситуация. Пришла на остановку, там люди автобус ждут, а рядом человек на земле лежит. Никто к нему не подходит. Думают, видимо, пьяный, а я решила: какой бы ни был, нельзя его так оставлять, позвонила в милицию. Они приехали, увидели его и давай скорую набирать. Врачи его забрали, выходит, я спасла кому-то жизнь, — в контексте истории с Романом Бондаренко рассуждает собеседница. — Это я к тому, что все мы под Богом ходим. Сегодня ты спасаешь, завтра — тебя, а умер человек, за него нужно помолиться.

Об отце Сергии прихожане отзываются так: добрый, открытый, простой.

— Да он самый лучший, — улыбается, торопясь на службу, Александр. — Я во многих храмах был, понимаю, о чем говорю. Просто у нас в стране творится беспредел, а человек сказал правду. Ну, а разве можно иначе относиться к усопшему? — задается вопросом Александр и тут же меняет тему: — Посмотрите, какая у нас при отце Сергии пекарня строится.

— А вот наша детская площадка, — продолжает экскурсию прихожанка Оксана. — Многие родители приходят с детьми. Летом, если малыши устанут в церкви, могут отойти, поиграть.

Оксана — из Ракова, на службу ходит с дочками Софией и Валерией. Впервые увидела Сергея Лепина на панихиде. Семья хоронила 29-летнюю родственницу.



— Проповедь, что он тогда сказал, проникла до глубины души, — возвращается к тем событиям собеседница. — Это были реки слез, и они переросли в то, что я почувствовала: я хочу ходить в храм. Я поняла: на этой земле мы находимся временно, нужно думать о вечности и молиться.

Прихожане, которые отслеживают ситуацию с их настоятелем, говорит Оксана, очень ему сопереживают.

— Не все люди могут говорить, но есть те, кто в сложных ситуациях не в силах промолчать. И он не смог. Не смог, потому что внутри болит, — рассуждает женщина. — Насилие и жестокость в обращении с любым человеком — это неправильно. Отец Сергий же своими словами и проповедями учит людей только добру, призывает к любви.

«Больно смотреть на то, как церковь не реагирует на насилие»

На службу в Раков приходят и приезжают не только местные, но и жители Минска и соседних деревень. Сегодня здесь особенно много гостей. В основном — молодежь. Привели их в Спасо-Преображенскую церковь новости последних дней.



Супруги Елена и Иван состоят в православном молодежном братстве и в Ракове уже бывали.

— Нам больно смотреть на то, как церковь не реагирует на насилие, которое применяют к своему же народу, — говорит Елена.



— Церковь должна быть аполитичной, но не должна молчать о вопросах нравственности. Господь нас так учил, — берет слово Иван. — После того как Господа, захваченного в плен, ударил один из слуг первосвященника, Христос ответил: «Если я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь меня?» Иисус не молчал о неправде и насилии. Иметь свое мнение — это нормально, в этом нет греха, а бить, убивать, лишать людей свободы за их мнение — это, безусловно, зло, о котором церковь, подражая Христу, не должна молчать.

Молодые люди против того, что некоторые известные церковнослужители открыто поддерживают власть, не замечая событий вокруг. С этим, рассуждают они, не согласны многие прихожане, но не все готовы об этом говорить.

— Есть ли среди ваших знакомых те, кто изменил свое отношение к церкви из-за ее позиции в нынешней ситуации?

— Нет, потому что люди ходят не к священникам, а к Христу, — отвечает Иван.



И мы снова возвращаемся на службу. Несмотря на непростую ситуацию, во время проповеди отец Сергий Лепин много говорит о любви. О том, что любовь — ориентир во всем, и если ее нет, то все не имеет никакой пользы. О непростой ситуации, в которой он оказался после своего поста, чуть позже протоиерей расскажет TUT.BY совсем коротко: получил предупреждение от Генпрокуратуры, написал объяснение в РУВД, «дальше посмотрим, как все будет развиваться».



Людей в храме становится все больше. Несмотря на это, прихожане стараются держать дистанцию: все-таки коронавирус никто не отменял.

Вадим Крючков стоит недалеко от входа, рядом с ним коляска с малышом. В Раков они с женой также приехали в знак солидарности. С Сергеем Лепиным, рассказывает собеседник, они познакомились в одной из паломнических поездок по Европе. Прихожанин читает блог протоиерея, но лично они, считай, никогда не общались.

— В церкви я сознательно лет 10−15, — рассказывает он о себе. — Из моего опыта: пока ты ходишь на приход как прихожанин или участвуешь в маленьких проектах — все хорошо. Когда начинаешь делать что-то большое, можешь разочароваться. Мне кажется, причина в том, что наша церковь пережила советский гнет. Людей, которые были с чем-то не согласны, уничтожали. У тех же, кто остался, есть боязнь чего-то нового.

Вадим не поддерживает ситуацию, когда церковь вмешивается в политику, но она, считает собеседник, должна быть ориентиром в моральных аспектах.

— Христос говорит нам, что мы должны быть лучшими людьми на этой земле, — поясняет свою позицию Вадим. — И церковь должна рассказывать, как показывать этот пример.

Фото: Дарья Бурякина



