ОГП: Николай Козлов остался у руля партии

Объединенная гражданская партия, отметившая 26 ноября двадцатипятилетие, провела свой ХХ съезд.

Съезд прошел, как это ни странно, в сдержанно критическом духе. Отчетный доклад Николая Козлова честно констатировал имеющиеся проблемы – в частности, говорилось о вынужденно приспущенном партийном знамени, когда старые партии оказались не во главе протестов. Однако при этом и докладчик, и многие выступающие в прениях подчеркивали: партия активно включилась в кампанию Светланы Тихановской и продолжает с ней работать.

Вместе с тем уже понятно, что есть две точки зрения. Молодые члены ОГП настроены более критично и выдвинули собственного кандидата. Им стала Ольга Белевцова, представитель Минской областной организации, директор правозащитно-просветительского учреждения “Ваколiца”. Николай Козлов пользуется поддержкой делегатов с большим партийным стажем.

С примиряющим словом выступил Анатолий Лебедько. Он выступил в поддержку Светланы Тихановской: “У нее есть легитимность и ей поверили люди”.

“Больше всего мы должны сейчас беспокоиться о Саше Кабанове, который сидит в тюрьме за всех нас”, – сказал Лебедько. Александр Кабанов – блогер, член ОГП, активный участник экологических протестов в Бресте.

Со словами приветствия выступил представитель гражданской кампании “Страна для жизни” Александр Соловей. Он высоко оценил роль ОГП в кампании Светланы Тихановской. Процитировал слова Сергея Тихановского: “Только вместе мы построим страну для жизни”.

Кандидатами на пост председателя ОГП были выдвинуты Николай Козлов, Анатолий Лебедько, Ольга Белевцова, Владимир Шанцев. Лебедько и Шанцев взяли самоотвод.

По итогам голосования председателем партии избран Николай Козлов. Белевцова получила 27 процентов голосов. Заместителями избраны Геннадий Ананьев, Анна Красулина, Александр Кабанов, Алексей Кириенко и Ольга Белевцова.



