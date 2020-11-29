Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 29 ноября выздоровели и выписаны 113375 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 135008 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1684 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3253148 тестов. За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 1151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 62311483 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1453467 человек.



