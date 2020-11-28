Солигорский «Шахтер» – чемпион Беларуси по футболу

Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу в 2020 году, сообщает “Наша Ніва”.

В последнем туре Высшей лиги развернулся настоящий триллер. Солигорский клуб во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси (первый триумф клуба состоялся в далеком 2005-м). В конце матча «Шахтер» вырвал победу в игре с «Минском» (4:2).

В параллельном матче БАТЭ и минское «Динамо» выдали унылую безголевую ничью. Таким образом, у «Шахтера» на одно очко больше в турнирной таблице, чем у борисовского клуба.



Третье место у жодинского «Торпедо-БелАЗ». Команда Юрия Пунтуса победила в Витебске (3:2), в параллельном матче «Неман» проиграл брестскому «Динамо» и упустил третью строчку.





