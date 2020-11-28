Повышение пенсий, подорожание проезда, судьба банка, цены на мясо и сахар. Изменения декабря

С 1 декабря в Беларуси вырастут некоторые пенсии (при этом реальные выплаты по-прежнему падают), подорожают сигареты. С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (13,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. В конце декабря власти должны решить вопрос с ценами на некоторые социально значимые товары, среди которых хлеб, мясо, сыр, молоко, сахар. А в регионах уже начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном автомобильном общественном транспорте и, скорее всего, в начале декабря остальные области тоже повысят. TUT.BY составил подборку изменений декабря, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.



Некоторые пенсионеры получат прибавку. Реальные пенсии продолжают падать



С 1 декабря в Беларуси повысят трудовые пенсии — в среднем на 5,4%. Средняя трудовая пенсия должна вырасти до 483 рублей. В Минтруда ранее пояснили, кто сможет получить прибавку к пенсии с декабря, а кто — нет (и почему). Напомним, в октябре (на 0,6% к сентябрю) и сентябре (на 0,9% к августу) в Беларуси упали реальные пенсии, их рассчитывают с поправкой на инфляцию. А по среднему размеру пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и странам Балтии.

В последний раз трудовые пенсии повышали перед президентскими выборами — с 1 июля, хотя их рост планировался на более позднее время. «Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — говорил Александр Лукашенко.

Напомним, с 1 ноября повышали минимальные трудовые и социальные пенсии. К примеру, социальная пенсия по возрасту выросла на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. А минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) выросла с 1 ноября до 64,53 рубля (+0,5 рубля).



Подорожает проезд в общественном транспорте



В Гродненской и Гомельской областях с 29 ноября повышают стоимость проезда в городском общественном и пригородном автомобильном транспорте. К примеру, талончик в автобусах и троллейбусах подорожает с 60 до 70 копеек. Проезд в скоростных автобусах с 29 ноября будет стоить 80 копеек. Вырастет также стоимость проездных.

Напомним, в предыдущие годы после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях. Поэтому большая вероятность, что в ближайшее время — в первых числах декабря — проезд подорожает и в других регионах.

Стоимость проезда также может вырасти и в Минске.



Решат вопрос с ценами на мясо, «молочку», сахар



В конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.

Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.

Тем временем в Беларуси подорожал сахар отечественных производителей. При этом сейчас в магазинах сложно найти дешевый российский, хотя у импортеров есть действующие на территории Беларуси декларации соответствия на этот товар. Вместе с тем до конца года в Беларуси действует госрегулирование цен на белый кристаллический сахар, они не могут быть ниже 1,5 рубля.



Могут оштрафовать за летнюю «резину»



С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (13,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).



Подорожают некоторые сигареты



С 1 декабря в Беларуси дорожают некоторые сигареты, сообщает Министерство по налогам и сборам. Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. Цены повысят Гродненская табачная фабрика «Неман», компания «Табак-Инвест», «Беларусьторг». «Интер Тобакко», как и «Энерго Оил», не планируют повышать стоимость сигарет с 1 декабря.



Поиск нового правления для банка



У Белгазпромбанка к середине декабря, как планируется, должно появиться новое руководство. К формированию нового состава правления на прошлой неделе подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк, сообщала глава временной администрации банка Надежда Ермакова. Управленец ранее рассказала, что российская сторона уже предложила кандидатуры в члены правления банка. Все они — из числа работников Белгазпромбанка. При этом по кандидатуре председателя правления, по ее словам, разговоров еще не было. Самой Надежде Ермаковой предложение возглавить банк не поступало.

По ее мнению, после того как будет сформировано новое правление банка, есть предпосылки для того, чтобы банк восстановил свои позиции на рынке.

— Когда будет создано правление банка, вернется к нам собственник с ресурсами, есть уверенность, что объемы банковских услуг и кредитования увеличатся и со временем восстановятся, — предполагает банковский управленец.





