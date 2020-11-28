Минздрав: причина массового отравления школьников в Минске – стафилококк

Развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе № 61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чиккен-ролл «Маленький цезарь». Возбудитель – стафилококк, заявил сегодня Минздрав по результатам проведенного эпидрасследования с учетом результатов лабораторных исследований.

В ходе обследования у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением чиккен-роллов.

В связи с тем, что расследование ситуации продолжается, Минздрав пока может лишь предположить: источником инфекции, вероятно, стал персонал пищеблока, участвовавший в приготовлении данного блюда. Эпидрасследование показало, что заражение произошло в результате нарушения внутреннего производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, возможно и нарушение требований к использованию средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания персоналом пищеблока.

На сегодняшний день все дети выписаны из учреждения здравоохранения.

По результатом оценки пищеблока 20 ноября специалистами санитарной службы было выдано требование о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров, работ, услуг.

С 23 ноября по факту устранения нарушений работа пищеблока была возобновлена. Приготовление пищи осуществляется новой временной бригадой поваров.

С целью контроля выполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке и в столовой данного учреждения образования организовано ежедневное дежурство специалистов центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, а также специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В течение текущей недели санитарной службой проводились надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоках учреждений образования Минска, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования (пробы находятся в работе).

В ходе надзорных мероприятий в основном выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части проведения производственного контроля, санитарно-технического состояния, соблюдения дезинфекционного режима, материально-технического оснащения.

По результатам данных надзорных мероприятий с учетом результатов лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с законодательством. Контроль за организацией питания школьников является одним из основных направлений работы санитарной службы, и надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в учреждениях образования проводятся на постоянной основе, подчеркивает Минздрав.



