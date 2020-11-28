Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 28 ноября выздоровели и выписаны 111455 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 133324 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1691 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3220795 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1143 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 61765098 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1445154 человека.



