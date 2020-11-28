Как Минск и Хабаровск стали протестными городами-побратимами

Жители Хабаровского края и Беларуси выходят на улицы, борясь за свои права, уже более четырех месяцев подряд. Что общего между этими протестами и чем они различаются – в материале DW.

Несколько месяцев продолжаются протесты на двух краях постсоветского пространства: в Хабаровске и в Беларуси. На российском Дальнем Востоке они начались после ареста губернатора Сергея Фургала. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. 11 июля жители Хабаровского края вышли на стихийные акции с требованием проведения над ним открытого суда присяжных в Хабаровске.

В Беларуси участники демонстраций протестуют против фальсификации президентских выборов в августе 2020 года и против насилия со стороны правоохранительных органов. Несмотря на разные причины недовольства, на акциях в Хабаровске можно услышать призывы к солидарности с белорусами, а в Минске – с хабаровчанами.

“И наш манифест – мирный протест”

В обоих случаях протест носит принципиально мирный характер. Хотя и в России, и в Беларуси власти считают проходящие акции “несогласованными”, а значит нарушающими общественный порядок, во время протестов их участники не били витрины, не жгли машины, не было ничего похожего на настоящие массовые беспорядки. Митингующие в Минске снимали обувь перед тем, как встать на скамейки, а протестующие хабаровчане убирали мусор на площади Ленина (центральная площадь города, где традиционно проходят акции).

На Дальнем Востоке ненасильственность протеста подчеркивается и в песне местного автора и исполнителя Андрея Ботала “Нас будет больше”, написанной под впечатлением от митингов:

“Нас будет больше, стена станет тоньше.

Мы духом едины, и наш манифест – мирный протест”.

И в Беларуси, и в Хабаровском крае акции проходят стихийно, без предварительного согласования с властями, которое предусмотрено местным законодательством. Это позволяет силовикам арестовывать участников акций, хотя они всего лишь выражают свое мнение в мирной форме.

Тем не менее в Хабаровске и в белорусских городах случались отдельные инциденты силового противостояния граждан с правоохранителями. Белорусы несколько раз давали насильственный отпор местному ОМОНу и “тихарям”. В Хабаровске на протестующих заведены как минимум 4 уголовных дела за насильственные действия в отношении сотрудников полиции. И там и там имели место задержания и факты давления на журналистов со стороны силовиков.

Забастовка, которая не состоялась

Одной из форм протеста в Беларуси стали политические забастовки, когда рабочие прекращают производственный процесс, при этом не уходя с предприятий. Несколько раз звучали и призывы к общенациональной забастовке, но все ограничилось отдельными предприятиями. Например, после того как 26 октября истек срок “ультиматума Тихановской”, итальянские забастовки (тщательное формальное соблюдение должностных регламентов, которое существенно замедляет работу) проходили на МАЗе и Минском электротехническом заводе.

В Хабаровске пытались повторить эту тактику, но тоже неудачно. На большом субботнем митинге 15 августа глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин предложил перенять опыт протестующих в Беларуси и устраивать забастовки на предприятиях региона. Он заявил, что “забастовка – это абсолютно законный, конституционный способ выражения нашего мнения”, а также призвал “закидывать и обсуждать эту мысль”. Часть митингующих поддержала его предложение и начала скандировать “Будете молчать – будем бастовать”. Сразу после завершения акции Алексея Ворсина задержали. Через два дня, 17 августа, прошел суд, который назначил активисту 10 суток ареста. Тема забастовок вызвала жаркие дискуссии среди протестующих в Хабаровске, но дальше словесных баталий дело не пошло.

“Нас будет больше!” и “Мы придем еще!”

Другой общей чертой протестов в Хабаровском крае и Беларуси является их массовость. Во время первого митинга в Хабаровске 11 июля жители сами были удивлены числом участников. Местные старожилы назвали акцию “самым многочисленным митингом с 1991 года”. По официальной оценке МВД, “в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек”. СМИ оценили численность того митинга в 30–35 тысяч человек.

По впечатлениям очевидцев, митинги и шествия 18 и 25 июля, 1 и 8 августа привлекли еще больше людей. Стоит отметить, что при визуально схожем заполнении улиц Хабаровска людьми на первых субботних шествиях в поддержку Сергея Фургала и на акциях “Бессмертный полк” пресс-служба правительства Хабаровского края оценивала численность последних в 50 тысяч человек. Население Хабаровска составляет около 600 тысяч человек.

В Минске, где более 2 млн жителей, на акции протеста против фальсификации выборов и полицейского произвола, по оценкам независимых источников, выходит от 100 до 220 тысяч человек, а МВД Беларуси называет цифру в 20 тысяч.

Получается, что при разной численности населения в Хабаровске и Минске на улицы в обоих городах, по самым оптимистичным оценкам, выходило до 10 процентов жителей. С наступлением холодов в Хабаровске число митингующих пошло на спад. В ноябре на субботние акции выходят уже по несколько сотен человек.

“Нexta” и “Ямы Сергей Фургал”

Большую роль в организации акций протеста и в Хабаровске, и в Беларуси играет взаимодействие людей в мессенджере Telegram и информирование через телеграм-каналы. Правда, в Хабаровском крае нет столь жестких ограничений свободы слова, как в Беларуси, работают независимые СМИ, нет отключений мобильного интернета во время проведений стихийных акций протеста.

В хабаровских Telegram-чатах люди договариваются об участии в акциях протеста, собирают деньги на штрафы, на баннеры и другую протестную символику, делятся информацией о задержаниях и арестах. Таких интернет-сообществ несколько десятков, самые крупные из них насчитывают более 2000 участников.

До масштабов Нexta хабаровские телеграм-каналы не доросли, в самом крупном из них, “Я/мы Сергей Фургал”, сейчас 6,2 тыс. подписчиков. Многие хабаровчане предпочитают черпать информацию о протестах из Instagram и YouTube.

Хабаровск – Минск: солидарность через тысячи километров

Белорусские протесты стали постоянной темой для обсуждения на хабаровских акциях еще до выборов 9 августа. После жестокого разгона мирных акций в ночь после президентских выборов на всех митингах и шествиях хабаровчане скандируют “Жыве Беларусь!”, “Беларусь, мы с тобой!” и “От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!”.

23 августа в Хабаровске даже провели отдельную акцию солидарности с протестующими в Беларуси. Протестующие в Беларуси отвечают хабаровчанам взаимностью. Например, после акций 27 сентября в соцсетях хабаровчане активно рассылали друг другу видеоролики о том, как протестующие в Минске скандировали “Хабаровску привет!”, а люди в небольшом городе Жабинка кричали на марше “Хабаровск, мы с вами!”.



