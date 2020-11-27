Витамин D и омега-3. Какая рыба полезнее и почему

Люди, которые регулярно едят рыбу, реже страдают от депрессии.

Основа здоровья человека — питание. Скажи, что ты ешь, и я скажу, что у тебя со здоровьем — так можно перефразировать известное выражение. В полноценном и качественном рационе человека важное место занимает рыба.

С точки зрения пищевой ценности рыба превосходит мясо по некоторым параметрам. Например, в ней меньшее, чем в мясе, количество соединительной ткани, поэтому она быстрее и легче переваривается. Более высокой пищевой ценностью обладает жирная морская рыба. И вот почему.

Рыба, как и мясо, и птица содержит качественный, полноценный по аминокислотному составу белок. Морская рыба богата таурином, аминокислотой, которая обладает широким спектром действия на организм человека. Таурин способствует пищеварению и выработке желчи в печени, поддерживает оптимальную работу печени, связывает и выводит токсичные вещества и продукты обмена из организма. Он обладает антиоксидантной активностью. Малое количество таурина в еде расценивается как фактор риска обменных заболеваний. Таурин уже давно химически выделен и применяется как лекарственный препарат.

Преимуществом жирной морской рыбы является содержание в ней витамина D

Еще одним преимуществом жирной морской рыбы является содержание в ней витамина D и омега-3 жирных кислот. Без рыбы трудно обеспечить их необходимое количество в нашем рационе. И если основное количество витамина D образуется в организме, то омега-3 жирные кислоты в нем не производятся и должны поступать с пищей. Они действуют как сердечный протектор, значительно снижая риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на зрение и работу головного мозга. Исследования показали, что у пожилых людей употребление рыбы улучшает мозговые функции, снижает риск развития болезни Альцгеймера, а также поддерживает функционирование серого вещества, воздействуя на память и эмоции. Кроме того, люди, которые регулярно едят рыбу, также значительно реже страдают от депрессии.

Еще одно важное преимущество морской рыбы, как и практически всех морепродуктов — наличие в ней йода. Известно, что этот элемент необходим для обеспечения нормальной функции щитовидной железы.

Какую рыбу выбрать? Важный вопрос.

К сожалению, мы часто слышим, что рыба является источником вредных тяжелых металлов, которые накапливаются в нашем организме, она выращена на гормонах и антибиотиках, а это, безусловно, может вызвать проблемы со здоровьем. Да, некоторые виды действительно выращивают на фермах. К сожалению, загрязнение окружающей среды, использование удобрений и средств защиты растений, а также интенсивное разведение рыбы влияют на качество и безопасность ее мяса и снижают питательную ценность. Кроме того, на уровень накопления токсичных веществ влияют размер рыбы и ее возраст. А что же популярный лосось? Согласно опубликованным данным он содержит относительно мало ртути, но достаточно много диоксинов и пестицидов. А еще в фермерском лососе больше омега-6 жирных кислот и меньше омега-3, чем в диком.

Важно знать, что не все виды рыб содержат большое количество загрязняющих веществ. Меньше их в тех, которые вылавливают в открытых морях и океанах, вдали от промышленных районов — скумбрия, мелкая жирная сельдь, сардина, тюлька.

Поэтому не стоит полностью отказываться от рыбы. Она полезна и дает нашему организму ряд нутриентов, которые практически невозможно получить в нужных количествах из вторых видов продуктов.

Полезно употреблять жирную морскую рыбу несколько раз в неделю. Ее можно готовить на пару, запекать, тушить, использовать в супах, готовить рыбные котлеты и запеканки, добавлять в салаты в слабосоленом виде… Вариантов множество. А жареную рыбу и рыбные бургеры из списка здоровых блюд лучше исключить.

Выбирайте продукты сознательно, питайтесь здоровее!



