Тихановскую Джо Байден пригласил на свою инаугурацию

Джо Байден, недавно избранный президент США, пригласил Светлану Тихановскую, претендента на пост президента Беларуси, на днях вошедшую в число ста влиятельнейших женщин мира, на свою инаугурацию 20 января 2021 года, где он официально вступит в должность.

Об этом сама Светлана Тихановская сообщила в интервью Алине Ковшик в программе “Прасвет” на канале “Белсат”.

Вчера крупнейшая газета столицы США The Washington Post опубликовала статью, в которой предложила Джозефу Байдену пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую. «Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, – написала The Washington Post, – чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают демократию». Байден последовал совету крупного издания.



