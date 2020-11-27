Супруги нашли клад на собственном чердаке и отдали его прежним владельцам дома

Семья из города Колумбия, штат Южная Каролина, нашла на собственном чердаке старинные монеты, стоящие десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Fox Business.

В двух ящиках, на которые наткнулись 46-летний Джеймс Мумфорд (James Mumford) и его жена Кларисса (Clarissa), лежали 46 золотых долларов с изображением статуи Свободы, отчеканенных в период с 1849 по 1907 год, и 18 моргановских серебряных долларов 1879-1904 годов. Суммарная ценность монет оценивается в 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Супруги предположили, что клад оставили люди, которые жили в доме до них. Они связались с ними и отдали им монеты. «Прежний владелец — пожилой человек, — рассказала Кларисса Мумфорд. — Так что, думаю, он сам случайно спрятал монеты от себя. Он даже признался, что совершенно позабыл о них».

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.



