Стучите, товарищи, стучите…

В интернете появилась фотография письма первого заместителя главы администрации Центрального района г.Минска Вадима Передни к председателям правления товариществ собственников жилья. В письме администрация поручала адресатам в срок до 25 ноября сообщить данные (имена, номера квартир и телефонов) собственников жилья, на фасадах (в окнах) которых вывешена, как говорится в письме, «негосударственная символика» (флаги, листовки).

Можно, конечно, предположить, что речь идет о символике футбольных клубов, Европейского Союза или киностудии «Коламбиа Пикчерз». Но, скорее всего, имеется в виду именно историческая белорусская символика – бело-красно-белый флаг. Тут, как говорится, к гадалке не ходи.

Очень вежливые люди из администрации Центрального района столицы так и не смогли ответить на вопрос, кто являлся инициатором появления данного документа с призывом «стучать» на сограждан (ну, ничего личного – просто чтобы облегчить жизнь чиновникам по сбору информации о политически нелояльных согражданах). Секретарь из приемной, вежливо, но решительно оберегая покой Вадима Передни (все понятно: занятой же человек, столько бумаг нужно подписать), предложила пообщаться с начальником районного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Юрием Цабой. Но и Юрий Николаевич не смог на вопрос ответить. А после обеда, увы, уже никто не поднимал телефонную трубку.

А напрасно. Ответили бы – было бы понятно: господин Передня – проводник начальственных распоряжений сверху или, чего доброго, инициатор, бегущий впереди паровоза? А в таких случаях спрос, как говорится, разный.

Нет, не уголовный спрос. За что тут преследовать и по какому закону? Не за что. А вот нравственный спрос – несомненно.

В книге Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя» есть памятный всем читавшим пассаж: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские – нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента».

Вот сейчас в Беларуси сказываются, если можно так выразиться, «тенденции исторического момента». Те, кто все еще считает себя властью, за подписью Вадима Александровича Передни предлагает одним неравнодушным гражданам «стучать» на других. Почти по Окуджаве: «Вы рисуйте, вы рисуйте – вам зачтется…» – только вместо слова «рисуйте» подставьте «стучите», и картина мира, созданная воображением руководства администрации Центрального района – или тех, кто дал ему соответствующее указание, – будет очерчена полностью. А для тех, кто не выполнит предписание в указанные сроки, – административное наказание. Почти по незабвенной домоуправше Варваре Сергеевне Плющ из «Бриллиантовой руки»: не будут брать – ну, то есть «стучать», – отключим воду. На Новой Боровой, что за столичной кольцевой, уже апробировали.

Публикация – из № 94 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



