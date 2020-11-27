Сплотиться, чтобы победить!

Больно, очень больно наблюдать за всем, что происходит в последние месяцы в нашей стране. Люди выходят на улицу, требуя одного: нужно проводить новые президентские выборы, поскольку 9 августа их голоса были украдены, а точнее – результаты голосования сфальсифицированы. Вместо того чтобы пойти на разрешение конфликта цивилизованно, Лукашенко решил всеми доступными ему средствами подавить протестные акции.

В мире нет опаснее и коварнее человека, чем тот, который поднял руку на женщину, так как она основа семейного очага и уюта, мира и спокойствия, честности и справедливости. Эти качества присущи всем тем белорускам, которые, не согласившись с подтасовкой на выборах их голосов, требуют восстановления справедливости на мирных шествиях. А их омоновцы насильственно затаскивают в автозаки, не стесняясь в нецензурных оскорблениях и моральных унижениях.

В связи с этим я хочу обратиться к рабочему классу. Хватит вам, мужики, прятаться в цехах и шахтах! Примкнитесь к женщинам, которые вступили в неравную схватку с репрессивными силами, защитите своих матерей, жен, дочерей, сестер. Вместе отстаивайте интересы всего народа, будущее Беларуси.

Я также обращаюсь ко всем властным структурам: сотрудникам прокуратуры, следственных и судебных органов, милиции, Комитета государственной безопасности. Как ни печально, но вы фактически встали на защиту преступников, совершивших фальсификацию итогов выборов. О том, что подлоги имели место на многих избирательных участках, свидетельствуют неопровержимые факты. Скажите, что вам, правоохранителям, стоит провести тщательное расследование по каждому из них? Что, совесть и честь для вас пустой звук? Не позволяет диктатор? Но позволяет закон, а он превыше всего. Вспомните, дипломы каких заведений вам были когда-то вручены, какой профессии вы должны служить.

Можно приватизировать квартиру, но нельзя приватизировать страну. Когда из уст одного человека вылетает «Моя страна… Я ее никому не отдам», в ответ мне хочется сказать: «Во-первых, Беларусь – наша общая страна, она принадлежит всем девяти с лишним миллионам человек, а во-вторых, никто у нас ее не забирает». Хватит пугать людей тем, что существует некая угроза со стороны Польши, Литвы и других государств. Эти страшилки запускаются ради того, чтобы отвлечь внимание нашего народа от волнующих проблем. Всячески замалчиваются преступления тех, кто преднамеренно пошел на извращение результатов голосования, а в головы людей вбиваются мысли о неких террористических элементах, которые из-за границы будоражат белорусский народ. Если кто и не дает нашим людям спокойно жить, так это те, кто, можно сказать, на штыках держатся у власти. Хотя, считаю, время их подходит к концу.

Так, власти устроили настоящий театр абсурда, когда мирные протестные акции представляются теми же заангажированными средствами массовой информации, как марши наркоманов, пьяниц, проституток. Но, что прискорбно, в унисон этому слышны слова от различных давыдек, савиных и прочих, заседающих в парламентских креслах. В любой цивилизованной стране при противостоянии власти и народа парламент является площадкой дискуссий и примирения, но только не у нас, так как в белорусском парламенте очень мало реальных депутатов, зато очень много, откровенно говоря, назначенцев от власти, получивших мандаты путем тех же фальсификаций. Вот они и боятся возражать своему суверену.

В продолжение хочу процитировать Ибн Эзру: «Худший из людей тот, у кого язык сильнее ума». Если применить это к белорусскому варианту, то нетрудно догадаться, кого я имею в виду. За 26 лет мы наслушались столько несуразиц, столько страшилок, что уши вянут. Созданная совковая система, работающая по принципу «не научим – так заставим, не заставим – так накажем» привела к огромному росту чиновников и контролеров, повсеместной коррупции и стала основой фальсификации всех выборов – от местных до президентских. Экономика фактически легла, с долгами, в которых погрязла Беларусь, придется рассчитываться нашим детям и внукам.

Стране нужны руководители новой формации, с цивилизованным подходом к управлению государством. Вот почему на протестных акциях звучат требования о проведении как можно скорее новых выборов. Хватит насиловать страну, издеваться над миллионами людей.

Мы, родившиеся в 40-х годах прошлого столетия, прожили трудную, но интересную жизнь, всегда считали честь и совесть главными мерилами достоинства человека. Приятно осознавать, что эти качества присущи и тем, кто противостоит сейчас авторитарному режиму. И верится, что у них – а значит, у всех неравнодушных людей – получится изменить жизнь к лучшему. А лозунг, произносимый нашими красавицами «Верам! Можам! Пераможам!», навсегда останется призывом к свободе и прогрессу.

Геннадий Анатольевич ЗИНОВЧИК, пенсионер, ветеран труда. Минский район.

Публикация – из № 94 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



