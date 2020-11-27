Пришла беда. Большая беда

Как в капле воды отражается солнце, так в этом уголовном деле, рассмотренном в районном суде Солигорска, высветилась большая белорусская трагедия.

Сторонник Александра Лукашенко 67-летний военный пенсионер, бывший охранник местного КГБ Леонид Штайда убил противника Лукашенко, 50-летнего рабочего «Беларуськалия» Геннадия Киселя. Мужчины не были лично знакомы, но по поводу действующего главы Беларуси вели жесткую дискуссию в социальных сетях. Расхождения во взглядах оказались настолько серьезными, что при случайной личной встрече после президентских выборов, 12 августа этого года, Штайда засадил в горло Киселю садовые ножницы. Мужчину спасти не удалось.

Пока это единственное расследованное и доведенное до суда уголовное дело, возбужденное по факту убийства на политической почве. И можно не сомневаться – только потому, что Штайда уже отставник и не имел приказа «Пленных не брать!». Приговор – 10 лет лишения свободы. Такая вот ирония судьбы: когда после выборов одни шли под дубинки ОМОНа и спецназа, отстаивая свое право на свободу, Штайда, получилось, сражался за свою тюрьму и скудную тюремную пайку.

Рыдает вдова погибшего, потому что, прожив всю сознательную жизнь за мужем, теперь не знает, что ей дальше делать одной. Рыдает и просит простить жена убийцы – потому что вообще-то он тихий и спокойный человек, но горяч в вопросах политики. Плачут дети, потому что у одних отец оказался в могиле, у других – в тюрьме. Горе – у всех.

Может, Лукашенко счастлив, что у него все-таки есть сторонники?

Может, счастливы Муковозчики и Азаренки – пропагандисты, вещающие, что против Лукашенко выступают только враги, наркоманы и проститутки, и наконец получившие доказательство, что им кто-то поверил?

Может, счастлив председатель КГБ, потому что это в его ведомстве нашелся отставник, готовый защищать Александра Лукашенко даже садовыми ножницами?..

Моей фантазии не хватает, чтобы придумать, кто может радоваться произошедшему. Я считаю, что уголовное дело, рассмотренное в районном суде Солигорска, показывает, что в нашей стране беда. Большая, очень большая беда! Страшная беда! Лукашенко и его опричники так старательно защищают свое желание оставаться у власти, что довели общество до раскола, вражды, убийств. Видимо, забыли библейскую мудрость: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю». А значит, ведут Беларусь к большой трагедии, к катастрофе, когда идет брат на брата, отец – на сына, сын – на отца, сосед – на соседа.

Сколько трагедий должно случиться, чтобы власть поняла, что собственный народ недопустимо делить на «своих» и врагов»? Сколько смертей должно произойти? Сколько пролиться слез?

О чем думает человек, понимая, что все это происходит из-за него?

Что чувствует тот, из-за кого уже гибнут люди? Из-за кого остаются калеками. Из-за кого остаются сиротами, вдовами… Из-за кого хоронят своих детей. Из-за кого сходят с ума, ничего не зная о судьбе близких. Из-за кого одни седеют от боли и ужаса, другие звереют от любви и преданности.

Что ему снится? Как ест власть ложками, черпаками, бадьями – с азартом, аппетитом – и не поперхнется, и не подавится? Или, наоборот, как без власти, голодный бродит по своей стране, но никто даже хлеба не подаст – перед носом закрывают двери, будто перед прокаженным?

Какому Богу он молится? Молоху – языческом божеству, требующему человеческих жертв? Или все-таки ежедневно и еженощно вымаливает у христианского Бога: «Прости меня, грешного».

Чем он оправдывает себя, когда остается один, без телекамер, без публики, без необходимости врать? Чем он себя утешает?..

Он понимает, что объявленная победа на президентских выборах – от слова «беда»?

Он понимает, что может вернуть белорусам нормальную жизнь за одну минуту, даже за полминуты, объявив о своей отставке?

Оно того стоит? Президентское кресло, которое шатается от проклятий людей. Пышные резиденции, в которые сквозь кордоны и стены просачивается ненависть собственного народа. Многочисленная челядь, услужливая и согласная, но уже не умеющая скрыть животный страх…

Она того стоит – власть, удерживаемая тюрьмами, пытками, смертями и кровью?

Публикация – из № 94 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



