Понятой в наручниках

19 ноября в доме врача-анестезиолога Артема Сорокина, давшего информацию о том, что в крови убитого Романа Бондаренко не содержалось алкоголя, состоялся обыск. Оказывается, тот факт, что алкоголя в крови убитого не было, подрывает общественную безопасность. Причем настолько, что арестовывают врача и написавшую об этом журналистку. Так что на свободе остается разве что мать убитого, которая эту информацию также предала гласности. Но ее отправлять за решетку было бы уж совсем неприлично: женщина потеряла сына, а тут бы еще и свободу отняли.

Однако речь сейчас не об этом. Речь об обыске.

Жена задержанного врача рассказала:

– Из всех, кто пришел на обыск, я знала только нашего участкового, к нему наручниками был пристегнут мужчина с синяком под глазом – это один из понятых. Вторым понятым была незнакомая женщина. Еще был прокурор и мужчина, которого я сегодня видела в КГБ, – он меня узнал и даже поздоровался.

Ну, в КГБ у нас служат исключительно вежливые люди – судя по тому, что рассказывала мне об обысках 2010 года моя жена, прошедшая через весь этот кошмар. Примечательно другое – понятой.

Понятых, оказывается, у нас теперь принято пристегивать к участковому наручниками. Вероятно, чтобы не уклонились от исполнения своего «гражданского долга». В сложившейся ситуации многие люди не хотят иметь никаких отношений с правоохранительными органами. Вот и нашел выход из положения местный Анискин – в качестве понятого он взял человека, явно совершившего преступление, иначе он не был бы в наручниках.

Смешно и печально! В 2010 году к таким мерам не прибегали. Тогда во время первых обысков, еще в мае, в качестве понятых милиция привезла двух милых девушек, проявлявших особый интерес к тумбочкам с нижним бельем хозяйки. От хозяина же – в данном случае, от меня – милиция упорно требовала выдать незаконно нажитые деньги, оружие и наркотики. Оружия и наркотиков у нас отродясь не было, а на вопрос, как распознать на глаз незаконно и законно нажитые деньги, милиционер уныло пожал плечами. Вероятно, они отличались бы размером – но в нашем случае и размер явно не впечатлял.

Откуда же в данном случае взялся понятой с подбитым глазом и в наручниках? Продолжу свое высказывание о предположении – и да не станет оно поводом для подозрений в умышленном подрыве общественной безопасности. Милиция не рискует объявлять простым гражданам – например, соседям – о своем желании привлечь их выступить в качестве понятых. На гражданине ведь не написано, каких именно взглядов он придерживается, за кого подпись поставил, а то и вовсе – проголосовал. Может ведь и ответить, говоря словами великого украинского поэта, «незлым тихим словом». Или – злым и громким. А какому участковому хочется услышать подобные слова в свой адрес?

Но, с другой стороны, служебные обязанности исполнять надо. Тем более – если не сам участковый обыск этот инициировал, а позвонили ему со стороны и сказали:

– Давай, братец, быстро собирайся и дуй по данному адресу, захватив понятого.

Вот он и «захватывает» уже вполне «захваченного» понятого, транспортировать которого – куда бы то ни было – он должен исключительно в прикованном к самому себе состоянии. Какие «сутки» и за что именно мог отбывать «захваченный» понятой – в данном случае мы не знаем. Остается лишь надеяться, что речь идет не о серийном убийце, который мог воспользоваться случаем, чтобы вырваться на свободу, отгрызши руку несчастному участковому. Если же приковали его наручниками исключительно за мелкое хулиганство, то мы вздохнем с облегчением, понимая: ни участковому, ни прокурору с подозрительно вежливым человеком из коридоров КГБ ничего не грозило. И до приговора все заинтересованные лица благополучно доживут.

В любом случае, судя по похвальным характеристикам, которые бывший начальник ГУБОПиК, а ныне заместитель министра внутренних дел полковник Карпенков давал бандитам, вдруг решительно начавшим проявлять политическую сознательность и представляющим сегодня, по мнению г-на Карпенкова, меньшую угрозу для общества, нежели «политические», наше государство стоит на вполне понятном пути. Сначала правонарушителям – из «неполитической» тусовки – дают статус понятых, а затем таких же – только рангом повыше и со статьей покруче, чтоб не сявками какими-нибудь были – привлекают в качестве следователей, прокуроров и судей. Чтобы с «чуждыми элементами» разбирались совсем уже «по понятиям».

Поверьте, они охотно и со знанием дела справятся с подобными обязанностями! Да и Карпенкову с ними привычней будет работать. Во всяком случае, мне так кажется.

Публикация – из № 94 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



