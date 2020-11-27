Обвиняемый потерял сознание во время оглашения приговора. Завершился суд над отцом и сыном Букасами

27 ноября в суде Бобруйского района и города Бобруйска прошло пятое и последнее заседание по делу Игоря и Олега Букасов. Отца и сына судили по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), пишет “Вечерний Бобруйск”.

Обоим грозило до шести лет лишения свободы.

Сегодня обвиняемые выступили с последним словом.

– Налицо попытка выдать простой человеческий конфликт за оппозиционный протест, – отметил Игорь Букас, отец. – Попытка со стороны обвинения придать абсолютно аполитичному событию направленность именно политического характера… Если это и был протест, то протест относительно конкретных действий конкретного человека, который не являлся в тот момент для меня символом действующей государственной системы. Я искренне раскаиваюсь в том, что оказал неповиновение сотруднику милиции и применил по отношению к нему насилие. Я растерялся, был несдержан, а может и груб. Лишение свободы является суровым наказанием и должно соответствовать тяжести содеянного. Невозможно представить себе такую жесткую оценку не имевшего абсолютно никаких последствий поступка.

В конце своей речи Игорь попросил не лишать свободы его сына Олега.

– В следственном изоляторе у меня было достаточно времени для осмысления моих действий, поступков, да и всей моей жизни, – сказал Олег Букас, сын. – Я от всего сердца прошу прощения у людей, которых я оскорбил своими действиями. Впредь этого не повторится. Я буду достойным членом нашего общества. Прошу вас не лишать меня свободы, дать возможность доказать мои слова действиями. И еще хочу сказать: я, как жена писала, уже пропустил первое слово «папа», и не хочу пропустить первые шаги своего ребенка.

Суд на полтора часа удалился в совещательную комнату. Затем судья Андрей Литвин огласил приговор: Игоря и Олега Букасов признать виновными в насилии в отношении сотрудников ОВД. Олег Букас приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Игорь Букас – к четырем годам в колонии строгого режима. К наказанию Игоря Букаса был присоединен неотбытый срок дополнительного наказания по предыдущему приговору – лишение права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года 7 месяцев и 8 дней.

С обоих суд постановил взыскать процессуальные издержки в размере 854,12 руб.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Суд также вынес частное определение в отношении директора птицефабрики «Вишневка» (там ранее работал И.Букас). Ему советуют обратить внимание на необходимость «организации в трудовом коллективе профилактической работы с целью повышения правосознания его работников и предупреждения совершения ими различного рода преступлений и правонарушений».

Во время оглашения приговора Игорь Букас потерял сознание.

После того как все присутствующие вышли из зала суда, туда зашли работники скорой помощи. Известно, что отцу был сделан укол, от госпитализации мужчина отказался.

Когда обвиняемых выводили из зала суда, Олег Букас крикнул жене, чтобы она берегла ребенка.



