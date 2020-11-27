Непонятные тезисы Лаврова

Состоялся визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он принял участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, а также отдельно встретился со своим коллегой Владимиром Макеем и с Александром Лукашенко.

Вот некоторые тезисы, которые озвучил С.Лавров.

– В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена.

То есть, «стоп-лист» у Беларуси и России единый, и попадут в него одни и те же представители Запада. Значит ли это, что Россия вслед за Беларусью готова отказаться от общения со всеми странами Евросоюза, а также США, Великобританией и Канадой, поскольку в «санкционном ажиотаже» участвуют все главы внешнеполитических ведомств этих стран, а также значительная часть парламентариев и глав правительств вплоть до Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона? На этот вопрос господин Лавров конкретно ничего не ответил.

– Беларусь – наш союзник, стратегический партнер. Белорусы – братский нам народ. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено.

Но ведь тема конституционной реформы в Беларуси, похоже, заглохла. И понятно почему: провести прозрачный и честный референдум те, кто удерживает власть, и не захотят, и не смогут. Не подразумевает ли господин Лавров под реформированием Конституции Беларуси полный отказ от ее исполнения? Ведь сегодня властям предержащим проще не исполнять Конституцию вовсе, чем ее реформировать. Или все-таки Россия в столь «изящной» форме напоминает Александру Лукашенко о некоторых обязательствах?

Когда один из журналистов задал вопрос о контактах российской стороны с белорусской оппозицией, последовал такой ответ:

– Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь.

Если, по Лаврову, у России действительно нет намерения вступать в отношения с белорусской демократической общественностью, то это весьма печально. События, которые происходят в Беларуси, не могут не волновать как европейцев, так и россиян.

Публикация – из № 94 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



