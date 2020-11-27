Латушко: Наступает решающий раунд на пути к демократической стране

Наступает решающий раунд на пути к демократической стране и новому президенту, считает Павел Латушко, член президиума Координационного совета, возглавляющий созданное 28 октября 2020 года Народное антикризисное управление (НАУ). Об этом он рассказал в интервью каналу RTVI.

Россия дала сигнал Лукашенко о том, каким его видят в Москве. “Привет” от Путина и упоминание “сочинских договоренностей” говорят об этом. Фактически Россия начинает становиться на сторону белорусского общества – так охарактеризовал Латушко итоги визита в Беларусь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который состоялся накануне.

На платформе «Голос» идет опрос, в какой роли белорусы хотят видеть Россию в период политического кризиса. Всего за день проголосовало более 260 тысяч белорусов, и подавляющее большинство (85–90%) за то, что Россия не должна никоим образом поддерживать отношения с Александром Лукашенко.

Россия сейчас стоит перед выбором: сохранить имидж среди белорусов или нет. Москве было бы логично уже вступить в официальный диалог с белорусским обществом. 26 лет для России было достаточно, чтобы все понять о Лукашенко. Он показывает, что не собирается выполнять никакие договоренности, считает Павел Латушко.

В то же время вокруг Лукашенко нагнетаются атмосфера страха и информационный вакуум – чиновники боятся рассказывать ему правду. Равков был изгнан из кабинета, аналогично был изгнан из кабинета глава СК, который принес готовые дела против силовиков, применивших насилие и пытки.

Европа не поддерживает Лукашенко, Россия тоже, чиновникам пора осознать: новое завтра наступит, оно уже очень близко.

Юристы из различных государств начали предметно обсуждать создание механизма международного преследования силовиков, совершивших преступления. Это сложная процедура, механизм не заработает завтра, но послезавтра – обязательно. Кто еще не запятнан или готов раскаяться, у тех есть шанс – сделать выбор в пользу белорусского народа.

Люди готовы и дальше мирно протестовать – это особенно важно сейчас, когда наступает второй раунд по изменению ситуации в стране. Мы все будем аккумулировать силы и еще больше объединяться политическими силами и гражданским обществом, уверен Латушко.



