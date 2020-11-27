Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 27 ноября выздоровели и выписаны 110152 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 131633 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1621 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3188876 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 61133006 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1434725 человек.



