Как белорусы относятся к «черной пятнице»?

На что и в каком размере потребители планируют потратиться?

Уже много лет Black Friday пользуется неослабевающим спросом у белорусов. Это торговое мероприятие родом из США привлекает множество покупателей, которые с каждым годом всё лучше ориентируются в предлагаемых им скидках. В свою очередь магазины, наблюдая заинтересованность клиентов, организовывают распродажи не только в Чёрную пятницу, но и в течение всей недели. Поэтому любители скидок могут радоваться акциям с понедельника, предшествующего Black Friday, по Cyber Monday.

Аналитики Picodi.com проверили, как белорусы относятся к Black Week, где в Беларуси интерес к «чернопятничным» распродажам самый большой, а также на что и в каком размере потребители планируют потратиться.

Купить или не купить?

Среднестатистические белорусы во время «чёрной пятницы» тратят 399 р. Стоит отметить, что мужчины тратят больше женщин во время распродаж: 446 рублей против 355 р. Это не говорит о том, что мужчины больше покупаю, возможно, они тратятся на более дорогие товары.

Большая часть респондентов (40%) отметила, что планирует потратить немного больше, чем год назад. Четверть опрошенных хотят потратить такую же сумму, что и в прошлогоднюю «чёрную пятницу», а 6% значительно снизят свои траты.

Города, в которых любят распродажи

Основываясь на поисковых запросах в интернете, мы определили города, в которых интерес к акциям Black Friday вырос больше всего в период с 2016 по 2019 года. Первое место заняла Лида — там интерес к скидкам вырос на 233%. На пьедестале также расположились Барановичи и Жлобин, где рост поисковых запросов, связанных с Чёрной пятницей, составляет 168% и 125% соответственно.

В Борисове и Витебске произошло уменьшение интереса на 8% и 28% соответственно.

Большие деньги

Люди, которые потратят больше, отмечают, что в этом году планируют совершить такие покупки, как бытовая техника и электроника — 29% анкетированных отметили этот пункт. 45% планируют в этом году купить больше товаров, а 48% отдадут предпочтение более дорогим покупкам, чем год назад.

С другой стороны, среди людей, которые хотят сократить свои расходы, 26% указывают причиной потерю работы. 35% заявляют, что не планируют дорогих покупок, а 29% предпочитают отложить средства на чёрный день.

Востребованные товары

И вновь самой популярной покупкой по акции стала одежда — 46% анкетируемых отметили именно ее. В лидерах также оказались электроника (27%) и обувь (30%). Четвертую позицию занимают косметика и парфюмерия, а на пятом месте бытовая техника.

Десятку самых популярных покупок во время недельных распродаж «чёрной пятницы» замыкают товары для спорта — их выбирают 9% опрошенных.

Источником статистических данных стала интернет-платформа скидок Picodi.com, существующая с 2010 года. В материале использованы результаты опроса, проведенного в сентябре 2020 года среди респондентов из 44 стран.



