Экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина и доцент Юрий Стулов присоединились к Координационному совету

Экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина и доцент этого вуза Юрий Стулов присоединились к Координационному совету, сообщает телеграм-канал КС.

Доцент кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина отбыла 14 суток ареста за участие в общенациональной забастовке белорусов. Она считается ведущим итальянистом в нашей стране, на рассмотрении ее дела присутствовали представители посольства Италии в Беларуси. Дулина проработала в университете 28 лет, но 29 октября администрация вуза вызвала ее для того, чтобы отдать трудовую книжку.

Недавно она стала членом Координационного совета.

«Сначала я вошла в расширенный состав, отправив заявку, когда белорусам предложили присоединиться к работе КС, чтобы принять активное участие в жизни страны и показать, что нас много. Сейчас, после увольнения из МГЛУ, я не могу больше активно участвовать в том протестном движении, которое организовали наши преподаватели и студенты. Но они продолжают это делать, несмотря на задержания и отчисления. И я считаю, что тоже что-то должна сделать, каким-то образом продолжать вносить свой вклад в это движение», – пояснила свое решение вступить в состав КС Наталья Дулина.

Юрий Стулов – кандидат философских наук, доцент, считает, что изменения нужны и в той сфере, которой он посвятил свою жизнь, – образовании.

После увольнения и задержания Натальи Дулиной, а также отчисления наиболее активных студентов МГЛУ около сотни сотрудников университета подписались под письмом в их защиту в адрес ректора Натальи Лаптевой, среди подписавшихся был и Юрий Стулов. Он постоянно выступает в защиту преподавателей и студентов, открыто выражающих свою гражданскую позицию. Заслуженный преподаватель также присоединился к Координационному совету.



