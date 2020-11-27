Долидович рассказал, что администрация района просит снять БЧБ-флаг с балкона: «Хочу уважения к выбору народа, хочу диалога. Флаг не сниму»

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о письме из товарищества, где ему предписано снять БЧБ-флаг. Об этом пишет Tribuna.com.

Письмо подписано председателем правления Александром Поляковым, который является тестем министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей, и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут – снимите, уважаемый… История – она такая: проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», – написал в своем Фейсбуке Долидович.

Вчера стало известно, что МЧС усилило правилами противопожарной безопасности свое постановление № 13 от 25 марта 2020 года.

В документ введена норма, которая не допускает размещение изделий из горючего текстиля на фасадах, крышах и наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и др.), самих зданиях, сооружениях и помещениях. Это касается текстиля, «не предусмотренного проектной документацией», за исключением случаев, установленных законодательством.

Проще говоря, теперь будут штрафовать за БЧБ-флаги по статье 23.56 КоАП: граждан – до 30 базовых величин, юрлиц – до 200 БВ.



