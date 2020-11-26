За флаг “из горючего текстиля” на балконе отныне будут штрафовать

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь приняло постановление, согласно которому нельзя “размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством”.

Это означает, что с сегодняшнего дня за вывешивание на балконах флагов, лент и пр. можно получить штраф как за нарушение законодательства о пожарной безопасности. Для граждан он составляет до 30 базовых величин, для юрлиц – до 200 базовых.

Постановление вступило в силу.



