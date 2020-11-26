Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста

Минск выразил ноту протеста из-за “антибелорусских акций” у посольства в Киеве и консульства во Львове.

МИД Беларуси вручил ноту протесту послу Украины в Минске Игорю Кизиму в связи с “непрекращающейся серией антибелорусских акций”. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 26 ноября.

“Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что послу выражена озабоченность “бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны”.

“Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей”, – сказано в сообщении.

Также Минск ждет реакции в связи с провокациями в отношении Почетного консульства Беларуси во Львове и “исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание”.

Как известно, после начала протестов в Беларуси 9 августа под посольством страны в Киеве устраивали акции в поддержку несогласных с результатами выборов белорусов.



