«Независимость не может быть предметом торга» — Тихановская пообещала аннулировать все договоренности Лукашенко и Кремля

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала встречу Александра Лукашенко и Сергея Лаврова 26 ноября.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — пообещала политик.

В то же время Светлана Тихановская заявила, что всегда выступала и выступает «за дружественные и партнерские отношения с Россией».

«Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга», — заявила лидер оппозиции.

Ранее с комментарием по поводу встречи Александра Лукашенко и главы МИД РФ выступил и член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

В интервью телеканалу “Дождь” накануне визита в Беларусь главы МИД РФ Сергея Лаврова он заявил, что, «несмотря, на заявления о нейтралитете, Кремль плотно взаимодействует с Лукашенко, при этом продолжая говорить о том, что во внутренние дела Беларуси Россия не вмешивается».



