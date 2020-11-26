На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины

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На БЕЛАЗе издали «Положение о материальном стимулировании работников и привлечении к ответственности руководителей за нарушение трудовой дисциплины в подразделении». Оно разработано «в целях улучшения состояния трудовой дисциплины и усиления материальной заинтересованности рабочих, руководителей, специалистов, принимающих участие в выявлении нарушителей трудовой дисциплины».

Фонд материального поощрения формируется за счет экономии фонда заработной платы, полученной от депримирования или лишения работников премий за совершенные ими нарушения трудовой дисциплины. Опоздание, преждевременный уход с работы или на обед, отсутствие на работе более трех часов, состояние алкогольного или наркотического опьянения, хищение или попытка хищения имущества и другие нарушения. Руководство подразделений, в которых есть нарушения дисциплины, также будет лишаться своих премий.

25% суммы из фонда материального поощрения будет направляться для премирования работников, оказавших содействие в выявлении нарушителей и руководителей подразделений, которые значительно улучшили показатели дисциплины. Избежать лишения премии руководители могут, если активно выявляли нарушителей дисциплины.

В одном приказе будут озвучены суммы, которые потеряли нарушители дисциплины и фамилии тех, кто за их выявление получит вознаграждение.

На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины

На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины

На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины

На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины


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