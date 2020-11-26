На БЕЛАЗе будут приплачивать за выявление нарушителей трудовой дисциплины

На БЕЛАЗе издали «Положение о материальном стимулировании работников и привлечении к ответственности руководителей за нарушение трудовой дисциплины в подразделении». Оно разработано «в целях улучшения состояния трудовой дисциплины и усиления материальной заинтересованности рабочих, руководителей, специалистов, принимающих участие в выявлении нарушителей трудовой дисциплины».

Фонд материального поощрения формируется за счет экономии фонда заработной платы, полученной от депримирования или лишения работников премий за совершенные ими нарушения трудовой дисциплины. Опоздание, преждевременный уход с работы или на обед, отсутствие на работе более трех часов, состояние алкогольного или наркотического опьянения, хищение или попытка хищения имущества и другие нарушения. Руководство подразделений, в которых есть нарушения дисциплины, также будет лишаться своих премий.

25% суммы из фонда материального поощрения будет направляться для премирования работников, оказавших содействие в выявлении нарушителей и руководителей подразделений, которые значительно улучшили показатели дисциплины. Избежать лишения премии руководители могут, если активно выявляли нарушителей дисциплины.

В одном приказе будут озвучены суммы, которые потеряли нарушители дисциплины и фамилии тех, кто за их выявление получит вознаграждение.



