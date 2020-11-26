МОК обсуждает возможные санкции в отношении НОК Беларуси

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК), проведший 25 ноября виртуальную консультативно-организационную встречу, решил начать официальную процедуру против Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщает olympic.org.

Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Беларуси, Исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Республики Беларусь.

Это следует за решением Исполкома МОК от 7 октября усилить расследование соблюдения НОК Олимпийской хартии и дальнейших обсуждений в ходе последних заседаний Исполкома 23 октября и 11 ноября.

МОК выражает серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в спортивном сообществе Беларуси, — отмечает источник.

Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко, первым вице-президентом — Виктор Лукашенко.



