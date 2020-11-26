Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 26 ноября выздоровели и выписаны 108769 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 130012 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1563 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3158352 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 9.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 60451576 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1422247 человек.



