Координационный совет предложил концепцию примирения белорусов

Сегодня Координационный совет объявил о создании Концепции восстановления законности и национального примирения. Как предполагают ее авторы, документ в будущем должен поспособствовать примирению белорусов с разной гражданской позицией в условиях возникшего политического кризиса, поскольку будет определять, кто из чиновников останется на работе после его завершения.

На протяжении нескольких месяцев многие госслужащие Беларуси ежедневно совершают десятки, а иногда и сотни преступлений, спровоцированных возникшим в стране политическим кризисом после президентских выборов 9 августа 2020 года. Однако не все они совершали преступные действия, утверждают разработчики концепции.

Координационный совет считает, что текущий политический кризис закончится строительством новой Беларуси совместными усилиями всех граждан, независимо от политических взглядов и положения в обществе. Чтобы преодолеть политический кризис и избежать раскола между обществом и чиновниками, Координационный совет в проекте концепции восстановления законности и национального примирения предлагает:

создать специальный орган, который будет отвечать за восстановление законности и национальное примирение;

рассмотреть случаи любых форм политических преследований: применения физической силы, нарушения прав человека, привлечения к административной или уголовной ответственности за политическую позицию;

разработать процедуру примирения для государственных служащих, которые помогут установить обстоятельства, являющиеся предметом разбирательства;

создать фонд для компенсации материального и морального вреда.

Те госслужащие, чьи действия не повлекли за собой вред жизни или здоровью, будут освобождены от уголовной или административной ответственности, обещают разработчики концепции.



