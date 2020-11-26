“Чрезмерно эмоционально и в целом безосновательно”: МИД Украины ответил на ноту протеста

МИД Украины считает реакцию Беларуси на протесты у белорусского посольства “чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной”, передает агентство “Интерфакс Украина”.

“Хотим напомнить, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников”, – сообщили в пресс-службе МИД Украины и подчеркнули, что страна четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

“Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы”, – отметили во внешнеполитическом ведомстве страны-соседки.



