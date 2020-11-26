Брестчанка Юлия Гнедчик снялась в клипе певицы Алсу

На днях состоялась премьера нового клипа российской певицы Алсу на песню «Вольтер». Одну из главных ролей в ролике сыграла брестчанка Юлия Гнедчик, пишет «Заря».

Юлия Гнедчик – востребованная модель с яркой нетипичной внешностью. В этом бизнесе брестчанка уже больше шести лет, за которые бывало всякое: и головокружительные взлеты, например, работа в Токио, и досадные падения, когда интересных проектов приходилось ждать долго.



– Участие в клипе у Алсу стало сюрпризом, с нами связалась Дарья Кузнецова, которая и написала эту замечательную песню! Нам предложили съемки, но без подробностей, – вспоминает Юля. – К тому же проект был из разряда срочных, узнали мы о нем за три дня до съемок. Дело в том, что Алсу изначально планировала снять лишь мини-ролик для Инстаграма, но так сильно вдохновилась этой песней и отснятым материалом, что было решено сделать полноценный клип. К слову, когда искали пару для главной роли, Алсу также принимала участие в процессе, и мы ей понравились.

Сами съемки проходили в деловом центре Москва-Сити и его окрестностях. Отсняли практически всё в течение одного дня. Однако не обошлось без приключений…

– Мы ехали в такси на съемки, попали в пробку, где в нас въехал другой автомобиль, – рассказывает Юлия. – К счастью, ничего серьезного, но довелось понервничать и к тому же мы прилично опоздали. Однако съемочный день проходил в супервеселой атмосфере. Например, я впервые встала на скейтборд в сапогах на каблуках, а также преодолела страх воды и впервые села на пирс, свесив ноги, для меня это был подвиг, так как я не умею плавать.

По словам Юлии, Алсу на расстоянии по телефону принимала участие в съемочном процессе, подсказывала, что и как. Ребята тоже внесли свою лепту в создание видеоряда – от предложений по съемкам до монтажа.

– Например, сцену с танцами на крыше Елисей придумал сам и, мне кажется, она на сто процентов дополнила видео, – продолжает Юля. – В клипе вообще много импровизации, наверное, поэтому он получился таким искренним. По сценарию там рассказывается о чувствах и переживаниях молодых людей, о том, что в жизни бывает всякое, песня рассказывает о страданиях именно девушки, о том, что ей тяжело без своей второй половинки и она хочет вернуть возлюбленного. Мне кажется, всё получилось. По крайней мере, этой работой мы довольны. Кстати, к моему посту в Инстаграме Алсу оставила комментарий, в котором поблагодарила нас за то, что мы дополнили эту песню своей любовью и красотой. Это очень-очень приятно читать и, конечно же, вдохновляет.

К слову, Елисей – начинающий непрофессиональный актер, но уже успел сняться в клипах Сергея Жукова, Юлии Савичевой, Вали Карнавал, а также в фильме «(Не) идеальный мужчина», в рекламе МТС и Микоян, работал с актером Дмитрием Нагиевым, артистами Сюзанной и Мальбеком, Скриптонитом, также принимал участие в других не менее известных проектах. А Юля недавно окончила Высшие курсы мастерства киноактера при кинокомпании «АМЕДИА». Училась она на курсе у Василия Мищенко и Ольги Вихорковой.

В портфолио Юлии тоже немало работ. Она снималась в клипе российского блогера Арины Даниловой «Тебя ничто не останоVeet!», рекламах «Maggi», «Raffaello Russia» и «Сбербанка», а также работала с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым и актером Владимиром Меньшовым.

Фото из личного архива Юлии ГНЕДЧИК



