Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

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Картофель
Фото с сайта j.by

Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.

На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) мы выделили две группы сельскохозяйственных продуктов, по производству которых Беларусь входит в топ-20 крупнейших стран мира. И изучили, как изменилось ее место в мировом производстве за период 1994-2018 годов.

В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.

Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она – третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).

На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице – с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.

Вид сельскохозяйственной продукции Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства,
в тыс. тонн		 Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства,
в тыс. тонн
Льняное волокно и пакля 3 (39, 5) 5 (48,7)
Тритикале 4 (1 014,6) 9 (654,0)
Рапс 18 (456,2) вне рейтинга
Яблоки 19 (700,2) вне рейтинга
Фасоль, сухая 20 (240,2) вне рейтинга
Огурцы и корнишоны 20 (226,4) вне рейтинга (124,0)

По данным FAO

Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.

Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля – в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.

Вид сельскохозяйственной продукции Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства,
в тыс. тонн		 Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства,
в тыс. тонн
Рожь 4 (1 863,7) 5 (502,5)
Клюква 5 (1,0) 10 (0, 214)
Картофель 8 (8 241,0) 11 (5 865,1)
Овес 12 (759,0) вне рейтинга (341,5)
Ячмень 15 (3 013,3) вне рейтинга (944,3)
Горох, сухой 16 (104,0) вне рейтинга
Капуста 18 (422,0) вне рейтинга (360,2)

По данным FAO


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