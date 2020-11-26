Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.
На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) мы выделили две группы сельскохозяйственных продуктов, по производству которых Беларусь входит в топ-20 крупнейших стран мира. И изучили, как изменилось ее место в мировом производстве за период 1994-2018 годов.
В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.
Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она – третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).
На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице – с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.
|Вид сельскохозяйственной продукции
|Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства,
в тыс. тонн
|Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства,
в тыс. тонн
|Льняное волокно и пакля
|3 (39, 5)
|5 (48,7)
|Тритикале
|4 (1 014,6)
|9 (654,0)
|Рапс
|18 (456,2)
|вне рейтинга
|Яблоки
|19 (700,2)
|вне рейтинга
|Фасоль, сухая
|20 (240,2)
|вне рейтинга
|Огурцы и корнишоны
|20 (226,4)
|вне рейтинга (124,0)
По данным FAO
Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.
Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля – в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.
|Вид сельскохозяйственной продукции
|Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства,
в тыс. тонн
|Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства,
в тыс. тонн
|Рожь
|4 (1 863,7)
|5 (502,5)
|Клюква
|5 (1,0)
|10 (0, 214)
|Картофель
|8 (8 241,0)
|11 (5 865,1)
|Овес
|12 (759,0)
|вне рейтинга (341,5)
|Ячмень
|15 (3 013,3)
|вне рейтинга (944,3)
|Горох, сухой
|16 (104,0)
|вне рейтинга
|Капуста
|18 (422,0)
|вне рейтинга (360,2)
По данным FAO