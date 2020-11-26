Апельсины могут стать основой лекарства от коронавируса

Внимание ученых привлек биофлаваноид гесперидин.

Ученые университета города Танта (Египет) нашли в апельсинах противовирусное средство. Внимание ученых привлек биофлаваноид гесперидин, который, по мнению экспертов, годится для профилактики и лечения вирусных заболеваний, включая новый коронавирус.

Гесперидин содержится в кожуре цитрусовых, в основном апельсинов. Он действует как антиоксидант, противовоспалительное, венотоническое и кардиозащитное средство. А вместе с другим флаваноидом, диосмином, гесперидин применяется в терапии венозной недостаточности. Теперь гесперидину нашли новое применение. Было доказано, что он может блокировать проникновение коронавируса в клетки-хозяева через рецепторы ACE2, тем самым, предотвращая инфицирование.

Параллельно соединение влияет на клеточный иммунитет и производит противовоспалительный эффект, что вкупе снижает риск развития цитокинового шторма. Данное опасное для жизни явление развивается, когда иммунитет выходит из-под контроля.



