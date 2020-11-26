Александр Класковский: Независимая пресса — репортажи с петлей на шее

Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

«Так называемые новые медиа» ставят под угрозу «наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность». Об этом заявил Александр Лукашенко в приветствии делегатам и участникам XIV съезда провластного Белорусского союза журналистов.

Примечательно, что Лукашенко именует новые медиа «так называемыми», ставя таким образом маркер негативного отношения. То есть для белорусских властей это нечто априори плохое, хотя в принципе это нейтральный термин. К тому же грань между традиционными и новыми медиа стирается.

Вообще всё новое, непривычное, не поддающееся испытанным инструментам государственного контроля вызывает у белорусского начальства зубную боль. Это закономерная реакция режима, который хотел бы всё держать под колпаком. Не случайно белорусский вождь ранее огульно называл интернет помойкой.

Со временем, правда, наверху поняли, что без информационных технологий современная экономика немыслима. А созданный на окраине Минска Парк высоких технологий и вовсе стал курицей, несущей золотые яйца.

Правда, когда грянули массовые протесты, то айтишников по их дорого стоящим мозгам стал нещадно лупить дубинами ОМОН. Плевать, что эти умники стали массово рвать когти за границу, что началась релокация ИТ-компаний. Спасение власти — превыше всего.

Тем же принципом руководствуется правящая верхушка и в своей нынешней, с позволения сказать, медийной политике. Условности побоку. Лес рубят — щепки летят. Сверхзадача — любой ценой заткнуть неугодной прессе рот. Потому что она рассказывает о событиях в стране не так, как того хотелось бы здешним тузам.

Даже на войне не принято стрелять в журналистов. А вот у нас жилетка с крупной надписью «Пресса» становится мишенью, ориентиром для силовиков, кого вязать и паковать прежде всего.

В итоге нет смысла надевать эти жилетки, нет толку от журналистских корочек. Госсистема сама выдавливает прессу с правового поля.

К слову, сама власть, вырубая профессиональных журналистов, внося в стоп-лист сайты профессиональных медиа, толкает публику читать телеграм-каналы, которые этой власти так не нравятся.

Да и независимые СМИ все активнее осваивают эти платформы. Государственная пресса проигрывает здесь конкуренцию.

Во времена застойной авторитарной стабильности было много схоластических дискуссий: а есть ли в Беларуси независимая журналистика? Политический кризис стал моментом истины. Журналисты независимых изданий показали себя настоящими профессионалами и героями.

В демократической Беларуси свобода СМИ будет защищена законом и нормально работающими институтами. При нормальном медийном рынке убогие пропагандистские издания, сидящие ныне на бюджетных дотациях, вымрут как динозавры.

Однако до этого путь неблизкий. И сегодня независимая пресса продолжает вести репортажи с петлей на шее.



