Врач должен лечить, а журналистка не обладала положенным статусом: Генпрокуратура о задержании сотрудников БСМП и TUT.BY за разглашение анализов Романа Бондаренко

Сегодня заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско изложил официальную точку зрения по факту возбуждения уголовного дела в отношении врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки TUT.BY Екатерины Борисевич и пояснил причины, по которым оно было возбуждено.

По его словам, согласно статье 46 Закона “О здравоохранении” информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, составляют врачебную тайну.

В материалах возбужденного уголовного дела Генпрокуратура усматривает, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, которые составляют врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другие данные.

Представитель Генпрокуратуры считает, что опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи.

Он утверждает, что по результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь.

“Ни для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований. Хочу обратить внимание и на следующие обстоятельства. Активно развернулась кампания о якобы притеснении прав журналистов, в том числе и Екатерины Борисевич. Напоминаю, что решением Министерства информации приостановлена деятельность TUT.BY в качестве средства массовой информации. Соответственно, Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями”, – заявил Геннадий Дыско.

При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны, уверен представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, он обратился ко всем медицинским работникам: “При выполнении возложенных на вас обязанностей, особенно в это непростое для всех нас время, помните, к каким негативным последствиям может привести незаконное или поспешное предоставление информации, которой вы обладаете при оказании медицинской помощи. Проблем лишних не будет ни у кого, когда каждый будет заниматься своим делом. Врач должен лечить, а средства массовой информации – проверять достоверность полученных сведений до передачи их общественности”.



