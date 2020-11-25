В Австралии представили летающую «скорую» с автопилотом В Австралии представили летающую «скорую» с автопилотом

Австралийская компания AMSL Aero представила прототип автономного беспилотника Vertiia, который в будущем будет использоваться как карета скорой помощи.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Запас хода воздушного транспорта будет зависеть от топлива в качестве водорода (до 800 км без подзарядки) или электрического двигателя (до 255 км без подзарядки).

Максимальная скорость летучей «скорой», которая была разработана совместно с Университетом Сиднея и специалистами по сенсорной интеграции из компании Mission Systems, не превышает 300 км в час.

Всего в Vertiia встроены восемь пропеллеров, которые позволяют летучему аппарату взлетать и совершать посадку вертикально.

Отмечается, что с самого начала аппаратом будет управлять пилот, пока не получит от местного регулятора разрешение на автономное передвижение в воздухе.

В компании надеются, что уже в 2023 году Vertiia будет использоваться как автономная летучая «скорая».



