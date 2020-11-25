Уволен директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков

Как сообщает пресс-служба Могоблдрамтеатра, с 25 ноября расторгнут контракт с директором театра Андреем Федоровичем Новиковым. Он служил в театре на протяжении 20 лет.

— Все его заслуги не помешали вышестоящему руководству освободить директора от занимаемой должности в связи с тем, что тот счел неприемлемым для себя увольнять своих сотрудников по необоснованным и незаконным причинам, — говорится в заявлении пресс-службы.

При этом отмечают, что около 2 месяцев назад во время общего собрания коллектива театра с участием начальника управления культуры Могилевского областного исполнительного комитета Олега Стельмашка коллективу было обещано, что за выражение своих взглядов и гражданской позиции отдельными работниками театра в отношении руководителя не будут предприниматься никакие меры и взыскания, в том числе увольнение.

Коллектив театра не согласился с таким решение и обратился в управление культуры облисполкома с просьбой не увольнять Новикова. Работники также планируют обратиться в высшие инстанции, если их просьба не будет удовлетворена.



