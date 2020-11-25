Современные фотозоны и яркая иллюминация. Как украсят Минск к Новому году

В Минске уже царит атмосфера Нового года. В столице начали устанавливать елки, создавать фотозоны и праздничную иллюминацию. Как украсят улицы и площади города к новогодним праздникам, «Минск-Новости» рассказала начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

— В этом году для украшения новогодней елки на площади Независимости была выбрана бордово-золотая цветовая гамма. Здесь она будет украшена бусами и большим количеством игрушек. Тут же появится фотозона в виде праздничных подарков. На здании БГПУ разместится панно с поздравлением. А вот цветовое решение пр. Победителей было выбрано в синих, серебряных и фиолетовых тонах, — пояснила собеседница.

Елка, которая в прошлом году находилась на площади у городской ратуши, разместится у Белгосцирка. Впервые там появится детская фотозона в виде паровозика. Световые шары, которые в прошлом году украшали Октябрьскую площадь, нынче установят на площадке перед «Чижовка-Ареной». Туда же переедет новогодняя елка, которая ранее размещалась у Дворца спорта.

Фото: Минск-Новости



