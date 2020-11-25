Ради достойной жизни и права выбора: рабочие присоединяются к стачке по всей стране

Ночь 24 ноября для должностных лиц «Беларуськалия» оказалась неспокойной из-за поступка шахтера 4-го рудоуправления Александра Клезовича, который в 1.30 отказался после смены подняться на-гора, заявив о присоединении к стачке. Под утро отряд спасателей в принудительном порядке поднял его на поверхность, после чего Александр был доставлен в медицинскую часть для специального освидетельствования.

Объясняя свой поступок и присоединение к стачке, Александр Клезович в заявлении написал, что не готов мириться с происходящим в стране правовым беспределом и отказывается своими налогами спонсировать представителей нелегитимной власти. «Нас лишили достойной жизни, права выбора. Я считаю, что стачка – единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие. Поэтому поддерживаю требования стачкома и присоединяюсь к стачке», – заявил шахтер.

В то же утро в стачку вступил бригадир лавы машинист горных выемочных машин рудника 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Сергей Журневич.

К забастовщикам присоединились также двое работников других предприятий города. Это прораб СМР ООО «Пассат» Артем Забродский и инженер-электроник ОАО «ЛМЗ «Универсал» «Нива Холдинг» Игорь Осипян.

По всей стране работники крупных предприятий продолжают присоединяться к забастовке. Сегодня это машинист Березовского рудника 1-го рудоуправления «Беларуськалия» Маргарита Осипова, оператор технологических установок «Нафтана» Иван Линкевич, мастер УВП «Нива-Холдинг» Сергей Рулинский, машинист МЭТЗ Александр Жердев.



