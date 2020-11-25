Под Полоцком разбилась компания молодых людей на VW Passat: погиб 18-летний пассажир

Смертельное ДТП произошло утром 25 ноября в Полоцком районе. Подробности трагедии рассказали в МВД.

На 26-м км трассы Полоцк-Глубокое 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Как уточнили gorod214.by в полоцкой милиции, инцидент произошел в районе деревни Ветрино.

В салоне авто находилось три пассажира: от 18 до 21 года. По дороге в больницу младший из них погиб. Водитель и 21-летний парень травмированы, еще один человек не пострадал.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и ГАИ, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.



